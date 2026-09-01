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Паутину Сороса начинают рвать из его логова

Паутину Сороса начинают рвать из его логова

Администрация Трампа готовит масштабный налоговый и юридический удар по фонду Сороса «Открытое общество»*.

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