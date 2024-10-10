Жителю Пензенской области вынесли приговор за участие в коммерческом подкупе

Бывший сотрудник ресурсоснабжающей организации в Кузнецке признан виновным в коммерческом подкупе. Мастер службы воздушных линий ресурсоснабжающей компании договорился с представителем другой организации о систематической передаче денежных средств за занижение показателей счетчиков электроэнергии.