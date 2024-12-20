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Военное обозрение

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Европа следующая: Запад готовится к Третьей Мировой войне

Европа следующая: Запад готовится к Третьей Мировой войне

Финляндия, Сувалкский коридор, Приднестровье, Черное и Балтийское моря – именно на этих территориях Запад прогнозирует вооруженный конфликт с Россией, который с высокой долей вероятности перерастет в мировую войну.

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