Европа следующая: Запад готовится к Третьей Мировой войне

Финляндия, Сувалкский коридор, Приднестровье, Черное и Балтийское моря – именно на этих территориях Запад прогнозирует вооруженный конфликт с Россией, который с высокой долей вероятности перерастет в мировую войну.
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