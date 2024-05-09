Ученые предложили построить Стену смерти для первых лунных колонистов

Профессор физиологии Миланского университета Альберто Минетти и группа его сподвижников разработали оригинальный способ поддержания хорошей физической формы для астронавтов, которым придется осваивать Луну.
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