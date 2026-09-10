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Рязанские новости

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В Рязани отключат холодную воду на пяти улицах 10 сентября

В Рязани отключат холодную воду на пяти улицах 10 сентября

Ремонт водопровода в Рязани затронет жителей пяти улиц, вода будет отключена с 9 утра до 5 вечера.10 сентября в областном центре будут проводить ремонтные работы на водопроводе.

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