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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасов отразил 26 из 30 бросков «Колорадо», победа – 1-я в сезоне. Он начал атаку, которая привела к 3-й шайбе «Коламбуса»

Вратарь «Коламбуса» провел первый матч в новом сезоне НХЛ – против «Эвеланш» (6:4).  Россиянин также отметился результативной передачей.

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