Минцифры: в 16 городах России официально запустили сеть 5G

© Shutterstock/FOTODOM В России впервые запустили коммерческие сети 5G: на первом этапе связь пятого поколения заработала в 16 городах и потенциально доступна 10 млн абонентов, сообщили в Минцифры РФ.
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