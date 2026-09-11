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Минцифры: в 16 городах России официально запустили сеть 5G

Минцифры: в 16 городах России официально запустили сеть 5G

 © Shutterstock/FOTODOM В России впервые запустили коммерческие сети 5G: на первом этапе связь пятого поколения заработала в 16 городах и потенциально доступна 10 млн абонентов, сообщили в Минцифры РФ.

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