Тропой самурая Можно ли рассматривать появление советского человека как возникновение обособленного рукава развития Homo sapiens? - плакатное искусство СССР - Нет, я совершенно не смеюсь (разве самую малость) и говорю достаточно серьёзно.
Гомо советикус - как новый подвид человека разумного
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Гомосоветикус, это новый вид животного, неприхотливое, жрет, что дадут, готово работать (делать вид) за миску похлебки, регулярно голосует за предложенного дебила, готов ко всему, что прикажут, размножается только в неволе.
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9 час.
Леонид Попивняк
...а вы хохлопитек???)))).....кто только деньгами питается???)))))
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8 час.
Владимир Алтайцев
а тебе гомогитлерикусу вообще поганую пасть пора закрыть. Я бы тебя прибил без сожаления, недостоин ты жизни на Земле, мразь скунсовая,
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34 мин.
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