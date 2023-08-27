Гомо советикус - как новый подвид человека разумного

ГМ Георгий Михалев Гомосоветикус, это новый вид животного, неприхотливое, жрет, что дадут, готово работать (делать вид) за миску похлебки, регулярно голосует за предложенного дебила, готов ко всему, что прикажут, размножается только в неволе.

Леонид Попивняк ...а вы хохлопитек???)))).....кто только деньгами питается???)))))