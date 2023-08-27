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Гомо советикус - как новый подвид человека разумного

Гомо советикус - как новый подвид человека разумного

Тропой самурая Можно ли рассматривать появление советского человека как возникновение обособленного рукава развития Homo sapiens? - плакатное искусство СССР - Нет, я совершенно не смеюсь (разве самую малость) и говорю достаточно серьёзно.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Гомосоветикус, это новый вид животного, неприхотливое, жрет, что дадут, готово работать (делать вид) за миску похлебки, регулярно голосует за предложенного дебила, готов ко всему, что прикажут, размножается только в неволе.
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9 час.
Леонид Попивняк
...а вы хохлопитек???)))).....кто только деньгами питается???)))))
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8 час.
Владимир Алтайцев
а тебе  гомогитлерикусу  вообще поганую пасть пора закрыть. Я бы  тебя  прибил без сожаления, недостоин ты  жизни на Земле, мразь скунсовая,
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34 мин.

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