Работодателей предложили обязать выплачивать 13-ю зарплату

Работодателей в России хотят обязать выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Такое предложение председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии