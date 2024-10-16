Василиса Володина предсказала судьбу России

Многие интересуются, что произошло с Василисой Володи-ной после её ухода из шоу «Давай поженимся!». Астролог продолжает заниматься своей основной деятельностью, проводя консультации и развивая свои онлайн-ресурсы.
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