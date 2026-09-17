ГК «Дело» организовала первый собственный рейс из Китая в Россию по СМП

Мультимодальный транспортный оператор Рускон (входит в Группу компаний «Дело») организовал первый собственный рейс из Китая в Россию по Северному морскому пути (СМП).
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