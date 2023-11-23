Омбудсмен Головнев помог подмосковному предпринимателю решить вопрос с перерасчетом за ЖКУ

Предприниматель из Красногорска обратился к бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу. Он пожаловался на действия ресурсоснабжающей организации С 2013 года предприниматель является собственником нежилого помещения в многоквартирном доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии