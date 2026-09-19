Houthi Ballistic Missiles Hit Fuel Tanks Near Riyadh Airport In War First In a historic first of the Yemen conflict, Houthi ballistic missiles rained down on the Saudi capital of Riyadh overnight, triggering rare air raid alerts and a general state of panic among the citizenry.
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