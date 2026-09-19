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Zero Hedge

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Houthi Ballistic Missiles Hit Fuel Tanks Near Riyadh Airport In War First

Houthi Ballistic Missiles Hit Fuel Tanks Near Riyadh Airport In War First

Houthi Ballistic Missiles Hit Fuel Tanks Near Riyadh Airport In War First In a historic first of the Yemen conflict, Houthi ballistic missiles rained down on the Saudi capital of Riyadh overnight, triggering rare air raid alerts and a general state of panic among the citizenry.

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