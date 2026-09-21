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The Eurasia Daily news agency

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It seems that this is the end: Mertz was no longer considered even in his party

It seems that this is the end: Mertz was no longer considered even in his party

The prime ministers of the federal states of Germany from the Christian Democratic Union (CDU) and individual chairmen of the regional branches of the party held a meeting on the evening of September 20 without the participation of German Chancellor and CDU leader Friedrich Merz.

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