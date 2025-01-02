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Истории появления прозвищ футбольных клубов

Истории появления прозвищ футбольных клубов

Спартак – мясо,Зенит – бомжи,ЦСКА – кони,Динамо – менты,Локоматив – паравозы“МЯСО”,“КОНИ” И “БОМЖИ”.КАКИЕ ЕЩЁ ПРОЗВИЩА ИМЕЮТ КЛУБЫ Внимание прошу белильщиков данных клубов не обижаться на некоторые прозвища, лишь собрала имеющуюся информацию в Интернете.

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