Истории появления прозвищ футбольных клубов

Спартак – мясо,Зенит – бомжи,ЦСКА – кони,Динамо – менты,Локоматив – паравозы“МЯСО”,“КОНИ” И “БОМЖИ”.КАКИЕ ЕЩЁ ПРОЗВИЩА ИМЕЮТ КЛУБЫ Внимание прошу белильщиков данных клубов не обижаться на некоторые прозвища, лишь собрала имеющуюся информацию в Интернете.