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ФСБ задержала в Севастополе агента Киева за разведку объектов ЧФ

ФСБ задержала в Севастополе агента Киева за разведку объектов ЧФ

В Севастополе задержали мужчину, которого ФСБ подозревает в передаче украинской разведке фотографий объектов Черноморского флота.

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