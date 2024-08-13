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ET: Индия и Россия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю

ET: Индия и Россия работают над введением базового обменного курса рупии к рублю

Индия и Россия рассматривают возможность введения базового обменного курса индийская рупия — рубль в целях преодоления торговых барьеров и ограничений со стороны США, об этом сообщает индийская The Economic Times со ссылкой на источники.

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