Заявления официальных западных лиц о необходимости разрешить киевскому режиму наносить удары по целям, расположенным на территории Российской Федерации, похожи на агонию и в целом отражают безысходность Запада.
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