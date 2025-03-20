Около четверти россиян пробовали сменить оператора с сохранением своего номера

Согласно последним исследованиям ВЦИОМ, почти четверть – 23 % российских пользователей мобильной связи за последние два года предпринимали попытки перейти к другому оператору, сохранив при этом свой привычный номер телефона .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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