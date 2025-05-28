Самолет, летевший из Омска в Москву, посадили в Казани. Это произошло сегодня утром с рейсом Аэрофлота (он вылетел в столицу в 5:54).
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Самолет, летевший из Омска в Москву, посадили в Казани. Это произошло сегодня утром с рейсом Аэрофлота (он вылетел в столицу в 5:54).