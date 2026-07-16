Что можно и нельзя делать в День Андрея Наливы 17 июля 2026 года

17 июля 2026 года выпадает на пятницу — день, который в православном календаре отмечен памятью сразу трех святых с именем Андрей: святителя Андрея Критского, князя Андрея Боголюбского и преподобного иконописца Андрея Рублева.
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