Infiniti снимает с производства седан, который продавался и в России

В 2025 году в отставку отправится модель Q50, хорошо знакомая россиянам. The Autopian пишет, что последний экземпляр Q50 будет выпущен в течение 2025 года, и с этого момента в модельном ряду Infiniti не останется седанов, по крайней мере, до появления новой линейки электромобилей.