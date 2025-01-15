«Кинжалы» и «Искандеры»: идёт массированная ракетная атака на объекты противника В утренние часы российские Вооружённые силы продолжили массированную атаку на объекты противника.
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«Кинжалы» и «Искандеры»: идёт массированная ракетная атака на объекты противника В утренние часы российские Вооружённые силы продолжили массированную атаку на объекты противника.
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