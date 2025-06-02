СМИ заявили, что НАТО планирует захватить аэродромы в конфликте с Россией

Солдаты альянса отрабатывали атаку на взлетно-посадочные полосы В НАТО намерены захватить российские аэродромы в случае возможного конфликта, сообщает журналист издания Business Insider, присутствующий во время военных учений альянса в Финляндии, пишет РИА Новости.
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