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Энтони Блэк («Орландо») продолжает восстановление после травмы голеностопа, полученной на тренировке перед сборами

Последние сезоны «Мэджик» прошли под знаком травм ключевых игроков ротации. Защитник Энтони Блэк, которому предстоит заключительный сезон на контракте новичка, подвернул голеностоп на тренировке перед сборами.

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