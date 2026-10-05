В Киеве сравнили военные бюджеты Украины и РФ – и пришли к неутешительному выводу

И Москва, и Киев готовятся к намного более длительной войне. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ «Газпром» не отда...
- АМ «Предложим Европе...
- Экс-советник Пути...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым