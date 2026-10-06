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Царьград

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Плишкин: воздух в Сириусе безопасен после пожара на танкере

Плишкин: воздух в Сириусе безопасен после пожара на танкере

В Сириусе после пожара на либерийском танкере с нефтью в Черном море усилили контроль качества воздуха, а доступ на пляжи временно ограничили.

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