В народные костюмы переоделись члены УИК в Воскресенском районе

Члены участковой избирательной комиссии в Воскресенском округе переоделись в традиционные костюмы. В таких нарядах они встречают избирателей на участке в деревне Калиниха, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
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