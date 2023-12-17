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В Госдуме рассказали, как срубить елку бесплатно и легально

В Госдуме рассказали, как срубить елку бесплатно и легально

В Санкт-Петербурге к Новому году многие жители начали устанавливать главный символ праздника — елку. Однако не все из них были срублены законно.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Так а эта тема уже кучу лет работает... Едешь в лесничество, стоишь в короткой очереди, заключаешь по одному договору на каждый паспорт, смотришь на стенке карту на этот год. По карте - выезжаешь на свежую зону расчистки (полосы у ЛЭП, газопроводы, нефтепроводы и т.д.), из бесконтрольно растущих ёлок выбираешь себе посимпатишнее. Пилишь, грузишь в машинку. Гражданам харасё и лесничеству тож. Единственно - при такой ездке приходится платить не за йолоську, но за керосин в бак... Но не так много, плюс вечер с пользой. А ещё лучше - просто иметь штатную йолку прям на дачном участке и кажен Новый год весить на её гирлянды и шарики. И пилить ничего не надо. Приезжаешь на дачу прям с оливьём и там встречаешь.
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