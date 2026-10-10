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Ивановские новости

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«Текстильщик» уступает «Шиннику» 0:2 в матче в Ярославле

«Текстильщик» уступает «Шиннику» 0:2 в матче в Ярославле

Уже на 15-й минуте ивановский «Текстильщик» пропустил два гола от «Шинника», отличились Никита Котин и Никита Чистяков.

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