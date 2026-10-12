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Забудьте о замене картриджей — выбираем и настраиваем самопромывной фильтр

Забудьте о замене картриджей — выбираем и настраиваем самопромывной фильтр

Вода — источник жизни, но даже она не всегда бывает чистой. Песок, ржавчина, ил и другие механические примеси могут повредить трубы, бытовую технику и системы отопления.

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