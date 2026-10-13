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Аргументы и Факты

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Пора в убежище: дан жесткий ответ генералу НАТО за слова об угрозе России

Пора в убежище: дан жесткий ответ генералу НАТО за слова об угрозе России

В последнее время руководство сил НАТО и Евросоюза охватила эпидемия шизофрении, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алексуса Гринкевича.

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