Пора в убежище: дан жесткий ответ генералу НАТО за слова об угрозе России

В последнее время руководство сил НАТО и Евросоюза охватила эпидемия шизофрении, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя заявление главнокомандующего объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алексуса Гринкевича.