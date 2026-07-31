The (Un)importance of the Battle of Tours

Editor’s note: This is the first article in a new occasional series featuring battles that just didn’t matter, that looked important in isolation but had negligible strategic or political effect, or were absurd, anticlimactic, or structurally irrelevant to the wars they were part of.
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