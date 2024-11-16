Политика как он...
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Политика как она есть

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Сенаторы-республиканцы сомневаются в утверждении Гетца на пост генпрокурора

Сенаторы-республиканцы сомневаются в утверждении Гетца на пост генпрокурора

Более половины сенаторов-республиканцев в частном порядке заявляют, что не видят возможности утверждения бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, республиканца из Флориды, на пост генерального прокурора и не поддержат его на посту главы министерства юстиции.

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