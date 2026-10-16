Двое мужчин, сдавших в прокат маломерную лодку, где не хватало спасательных жилетов, осуждены Красногорским городским судом .
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