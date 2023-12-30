Подоляк: переговоров между Украиной и РФ не будет, Киев предъявит ультиматум

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук", что Киев никогда не пойдет на переговоры с Москвы "в классическом смысле слова", будет ультиматум.
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