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Ну хоть кто-то заставил мигрантов ответить: в Калуге сделали невозможно – теперь мигранты сами бегут из города

Ну хоть кто-то заставил мигрантов ответить: в Калуге сделали невозможно – теперь мигранты сами бегут из города

Вам тоже надоели сплошные «полумеры»? Мне – порядком. Разбираться у нас начинают только тогда, как всплывает очередное преступление.

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Комментарии
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Катя Гончарова
Свои и чужие. В России воплощается европейский сценарий, ведущий к расколу общества. Для понимания скопирую цитаты от умных женщин, которые всё понимают в отличие от некоторых мужчин - критиков моих комментариев: 1. Ирина Иванова: &quot;на последнем шабаше в Давосе, куда собралась вся мировая капиталистическая элита, обсуждался вопрос дальнейшей миграции! Россия должна принять до миллиарда мигрантов из Азии и Африки! Итак что новыми поправками единоросы затыкают недовольство местных мигрантами! Демонстрируя Западу, что они готовы выполнять все их распоряжения! Ну а нам, сказочки про патриотизм и борьбу с Западом!!! 2. Светлана К.: &quot;Я определяю для себя ситуацию как в 41-м. Т.е., выходя на улицу, я не в безопасности. Как жили наши предки, когда пришли немцы? Мне бабушка рассказывала. Просто я не думала, что эти рассказы мне пригодятся&quot;. Бывает, что дружат сильные. Это одно. А бывает, что дружат слабые. И кто слабее, того и ...&quot;дружат&quot;, как хотят. 3. Selena Self: &quot;Это не первый раз в истории, когда политически хотят ослабить титульную нацию России - и это Русские. И тут начинается игротека на том, что любой - это русский&quot;. 4. Татьяна Кашуба - Добровольская: &quot;теперь серые своим законом решили обязать Русов не защищаться от насилия с их стороны устроенное через мигрантов. Но всё ли выверили они при этом? Нет, не всё, это и станет причиной их поражения!... = Довыпендривались Мигранты &quot;раскалывают&quot; Россию: об этнических ОПГ и грядущем бунте. Мигрантов курируют и тренируют спецслужбы запада (другого не дано).. Это по всему чувствуется... По наглости, по действиям и по уверенным выражениям лиц - мол за мной сила. Возмущает: почему верховные и местные власти страны самоустранились от решения указанных проблем? Почему допускают унижения, оскорбления, издевательства в адрес местных коренных жителей со стороны приехавших в Россию иностранных граждан? Мало своих чиновников, издевающихся над народом, так ещё и &quot;гости&quot; смеются над &quot;хозяевами&quot;. Мигранты в РФ уже говорят в открытую: это не мы понаехали, это Вы не успели уехать! Они приезжают не жить с нами, а жить вместо нас!!! Это и есть реализация проекта &quot;Россия без русских&quot;. Ваше мнение? См. на Сайте «Центр политической кибернетики».
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1 час.
tsan tsan
Автор, вы про опыт губернатора Калининградской области Антона Алиханова не слышали ? Он давно очистил область от мигрантов.
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1 час.
Татьяна Ермолова
Россия никому и ничего не должна и не обязана принимать никаких мигрантов от слова совсем! А тех, кто приехал в Россию работать, после окончания трудового договора отправлять обратно! В России не надо навязывать свою &quot;культуру&quot;, не надо нам навязывать свои &quot;правила поведения&quot;, которые в нас считаются плохим тоном (очень мягкое высказывание)! &quot;В чужой монастырь со своим указом не ходят!&quot; Но многие приезжие из бывших республик СССР об этом не помнят или не хотят это знать, а ведут себя, как в своем ауле! Они в своей стране высказывались и продолжают высказываться против русских и к нам приезжают с таким же настроением, что не допустимо! Посему пора и честь знать!
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43 мин.

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