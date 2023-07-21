Вам тоже надоели сплошные «полумеры»? Мне – порядком. Разбираться у нас начинают только тогда, как всплывает очередное преступление.
Ну хоть кто-то заставил мигрантов ответить: в Калуге сделали невозможно – теперь мигранты сами бегут из города
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катя Гончарова
Свои и чужие. В России воплощается европейский сценарий, ведущий к расколу общества. Для понимания скопирую цитаты от умных женщин, которые всё понимают в отличие от некоторых мужчин - критиков моих комментариев: 1. Ирина Иванова: "на последнем шабаше в Давосе, куда собралась вся мировая капиталистическая элита, обсуждался вопрос дальнейшей миграции! Россия должна принять до миллиарда мигрантов из Азии и Африки! Итак что новыми поправками единоросы затыкают недовольство местных мигрантами! Демонстрируя Западу, что они готовы выполнять все их распоряжения! Ну а нам, сказочки про патриотизм и борьбу с Западом!!! 2. Светлана К.: "Я определяю для себя ситуацию как в 41-м. Т.е., выходя на улицу, я не в безопасности. Как жили наши предки, когда пришли немцы? Мне бабушка рассказывала. Просто я не думала, что эти рассказы мне пригодятся". Бывает, что дружат сильные. Это одно. А бывает, что дружат слабые. И кто слабее, того и ..."дружат", как хотят. 3. Selena Self: "Это не первый раз в истории, когда политически хотят ослабить титульную нацию России - и это Русские. И тут начинается игротека на том, что любой - это русский". 4. Татьяна Кашуба - Добровольская: "теперь серые своим законом решили обязать Русов не защищаться от насилия с их стороны устроенное через мигрантов. Но всё ли выверили они при этом? Нет, не всё, это и станет причиной их поражения!... = Довыпендривались Мигранты "раскалывают" Россию: об этнических ОПГ и грядущем бунте. Мигрантов курируют и тренируют спецслужбы запада (другого не дано).. Это по всему чувствуется... По наглости, по действиям и по уверенным выражениям лиц - мол за мной сила. Возмущает: почему верховные и местные власти страны самоустранились от решения указанных проблем? Почему допускают унижения, оскорбления, издевательства в адрес местных коренных жителей со стороны приехавших в Россию иностранных граждан? Мало своих чиновников, издевающихся над народом, так ещё и "гости" смеются над "хозяевами". Мигранты в РФ уже говорят в открытую: это не мы понаехали, это Вы не успели уехать! Они приезжают не жить с нами, а жить вместо нас!!! Это и есть реализация проекта "Россия без русских". Ваше мнение? См. на Сайте «Центр политической кибернетики».
Ответить
1 час.
tsan tsan
Автор, вы про опыт губернатора Калининградской области Антона Алиханова не слышали ? Он давно очистил область от мигрантов.
Ответить
1 час.
Татьяна Ермолова
Россия никому и ничего не должна и не обязана принимать никаких мигрантов от слова совсем! А тех, кто приехал в Россию работать, после окончания трудового договора отправлять обратно! В России не надо навязывать свою "культуру", не надо нам навязывать свои "правила поведения", которые в нас считаются плохим тоном (очень мягкое высказывание)! "В чужой монастырь со своим указом не ходят!" Но многие приезжие из бывших республик СССР об этом не помнят или не хотят это знать, а ведут себя, как в своем ауле! Они в своей стране высказывались и продолжают высказываться против русских и к нам приезжают с таким же настроением, что не допустимо! Посему пора и честь знать!
Ответить
43 мин.
Свежие комментарии