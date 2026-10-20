Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, фигурантом дела стал 18-летний молодой человек. Следствие установило, что через интернет он связался с куратором из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и согласился собирать и передавать конфиденциальные данные о местах дислокации предприятий оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов на территории республики.