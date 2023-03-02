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Либерийский политик подверг критике действующего президента страны

Либерийский политик подверг критике действующего президента страны

Критика в адрес действующего президента Либерии Джорджа Веа за неспособность обеспечить безопасность бывшей верховной судьи страны Глории Мусу-Скотт прозвучала от вице-президента Либерии Джозефа Ньюма Бокай, 28 февраля сообщает Daily Observer.

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