Генеральный директор немецкого подразделения ANEX Ясир Карачор в интервью европейскому изданию fvw | TravelTalk озвучил официальные итоги сезона 2026 года и раскрыл внутренние финансовые особенности холдинга.
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