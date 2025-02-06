Для принадлежащих США судов отменили сборы за проход через Панамский канал

В Госдепартаменте США заявили, что власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США, соответствующее заявление опубликовано 5 февраля в соцсети X американского межгосударственного ведомства.
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