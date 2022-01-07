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Белорусская оппозиция: «Лукашенко играет с огнем, предлагая разместить российское ядерное оружие»

Белорусская оппозиция: «Лукашенко играет с огнем, предлагая разместить российское ядерное оружие»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внимательно следит за конфликтом России и Украины, чтобы использовать его в своих интересах.

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