Лавров поблагодарил Китай за направление наблюдателей на выборы президента РФ

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи с главой китайской дипломатии Ван И выразил Пекину благодарность за направление наблюдателей на выборы президента, состоявшиеся в России в марте.
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