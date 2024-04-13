От телефонной рекламы станет проще отказаться

На следующей неделе в силу вступает закон, упрощающий процедуру отказа от телефонной рекламы. Согласно новой норме телефонная реклама определяется, как отдельное правонарушение и за него вводится самостоятельная ответственность.
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