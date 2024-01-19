РФ выделит средства на защиту своей зарубежной недвижимости

Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск недвижимости России, бывшей Российской империи и бывшего СССР, оформление прав в отношении имеющегося и найденного имущества и его юридическую защиту.
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