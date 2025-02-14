Суд обязал содержать всех детей мигранта русского мужика после того как Константин сбил нелегала, который двигался в неположенном месте

Avia.pro - СМИ Байкер будет оплачивать по 20 тысяч в месяц до совершеннолетия семье нелегалов за сбитого в неположенном месте их отца Когда справедливость попала под колеса: как байкер оказался должен семье нелегала Судьба на скорости В сентябре 2023 года улицы Екатеринбурга стали ареной для трагедии, которая перевернула жизнь 25-летнего мотоциклиста Константина.