Суд обязал содержать всех детей мигранта русского мужика после того как Константин сбил нелегала, который двигался в неположенном месте

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Интересно :  а  в  чуркистанской  стране  тоже  заставили  бы  местного  платить за  сбитого  русского  ?  Суды  -  на  стороне  врагов.
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3 час.
Алексей Васильев
Не суды, а законодатели. У нас реально законы такие.
Ответить
36 мин.
Алексей Васильев
С точки зрения ПДД это пешеход. Вот только выпершийся вне зебры должен сам отвечать за свою жизнь. А у нас по закону наоборот.
Ответить
32 мин.
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