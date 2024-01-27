Илон Маск заявил, что намерен покупать ускорители AMD для суперкомпьютеров Tesla

На прошедшей квартальной конференции Tesla Илон Маск (Elon Musk) дал понять, что вычислительные ресурсы компании Tesla он собирается развивать как за счёт закупки ускорителей NVIDIA, так и путём развития собственного суперкомпьютера Dojo.
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