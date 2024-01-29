Bloomberg: Новый срок фон дер Ляйен в качестве главы ЕК будет сложным

По данным Bloomberg, новый срок в роли главы ЕК станет для Урсулы фон дер Ляйен сложнее нынешнего. «На фоне всей суеты и борьбы за власть становится очевидна одна идея: второй срок фон дер Ляйен будет еще сложнее», — сказано в публикации.
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