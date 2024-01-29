Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 781 подписчик

Bloomberg: Новый срок фон дер Ляйен в качестве главы ЕК будет сложным

Bloomberg: Новый срок фон дер Ляйен в качестве главы ЕК будет сложным

По данным Bloomberg, новый срок в роли главы ЕК станет для Урсулы фон дер Ляйен сложнее нынешнего. «На фоне всей суеты и борьбы за власть становится очевидна одна идея: второй срок фон дер Ляйен будет еще сложнее», — сказано в публикации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх