Bloomberg: Новый срок фон дер Ляйен в качестве главы ЕК будет сложным

По данным Bloomberg, новый срок в роли главы ЕК станет для Урсулы фон дер Ляйен сложнее нынешнего. «На фоне всей суеты и борьбы за власть становится очевидна одна идея: второй срок фон дер Ляйен будет еще сложнее», — сказано в публикации.