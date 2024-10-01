«Мы не блефуем». На Западе вновь призвали разрешить Киеву бить по России. Москва посоветовала услышать ее предупреждения

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что призывает западных союзников Киева разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить западным оружием по аэропортам и ракетным площадкам на территории России.