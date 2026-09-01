При нападении на школу в Канске пострадали 5 детей и 4 взрослых

Появились подробности вооруженного нападения на школу во вторник, 1 сентября, в Красноярском крае. Медицинская помощь потребовалась девятерым.
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